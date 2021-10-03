AKP'den yerel sisteme dönüş planı: Yetki devri masada!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “yeni yılda millete sunulacağını” açıkladığı yeni anayasa çalışmasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde de bir revizyon düşünülüp düşünülmediği tartışmaları sürüyor.
AKP kaynakları, “sistemin özünü bozmayacak” bazı değişikliklere gidilebileceğinin sinyalini verirken, muhalefetin “parlementer sisteme dönüş” çağrılarının gerçekçi olmadığını savunuyor. AKP'li kaynaklar, “Parlamenter sisteme dönüş artık teknik olarak mümkün değil. Mevcut sistemin eksiklerinin tedavisi ve her geçen gün değişen dünyaya uyum sağlamak için yeni tavırlar alınabilir; yeni adımlar atılabilir ama parlamenter sisteme kesinlikle dönüş yok” değerlendirmesini yapıyor.
‘YERELDE DÖNÜŞÜM’
Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre AKP kulislerinde, Temmuz 2018’de uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en önemli problemi olarak, “Ankara’daki başkanlık sistemine geçiş iradesinin yerele yansımaması” gösterilirken, yeni sisteme geçişte “bürokrasiyi bitirmek ve işleyişi hızlandırma”nın amaçlandığı ancak yerelde sistemin işlemediği belirtiliyor.
YETKİ DEVRİ
AKP'li yetkililer, “Yerelde parlementer sistemdeki prosedürler aynen uygulanmaya devam ediyor. Şu anda yapılması gereken en önemli düzenleme ‘hayati olmayan’ bazı başlıklarda, ataması cumhurbaşkanı tarafından yapılan valilik ve il müdürlüğü gibi makamlara yetki devrinin tartışılması” yorumunu yapıyor.
AKPli kaynaklar, yüzde 50+1 modelini içeren yeni sistemin muhalefet partilerini de ideolojik değil iş odaklı muhalefet yapmaya ittiğini; bu durumun iktidarı da, “daha iyisini” yapmaya zorladığını belirterek, sistemin korunması gerektiğini ifade ediyor. Parti kulislerinde, sistemde radikal bir değişikliğe “gerçekçi” bir muhalefetin de 2023 seçimlerine kadar “evet” demeyeceği; ancak seçimlerden sonra böyle bir değişikliğin gündeme gelebileceği konuşuluyor.
Öte yandan AKP’de 2028’de bürokrasi ve siyasetin yeni sistemin işleyişine tam olarak alışacağı yorumları yapılıyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Türk televizyonlarında bu da oldu!
- AKP için haberler kötü: Puan farkı 1!
- Pfizer/BioNTech aşısı olanlara kötü haber
- Rusya duyurdu: Tüm engeller kaldırıldı
- 'Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olun'
- Erbaş hakkında görevden alınma talebi
- 'Asiltürk’ün ölümü Erdoğan için iki açıdan kötü haber'
- Ankara'da öğretmenlere polis engeli
- Google yöneticisinden 'korkutan' yapay zeka iddiası
- En riskli deprem bölgesini açıkladı