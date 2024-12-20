Akpiliç'in işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı...

Bolu’da Akpiliç firmasına ait işçi servisi, buzlanma nedeniyle köy yolunda devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.

Akpiliç'in işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı...
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İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:08

Feci kaza, saat 07.00 sıralarında Yeni Akçakavak köyü Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolu mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail D. yönetimindeki 14 AK 225 plakalı Akpiliç firmasına ait servis midibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile 9 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Aracın yoldan kaldırılmasıyla tek şeritten sağlanan trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #bolu

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