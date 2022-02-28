AKP'li AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan partisine çok sert eleştiri

28 Şubat 2022 Pazartesi, 19:05

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP'ye çok sert ifadelerle yüklendi.

Tayyar, çocuk tacizcisi eski vekil, eski bakan ve eski başbakanın AKP'ye faydasının olmayacağını ifade etti.

'ÇOCUK TACİZCİSİ ESKİ VEKİLİN...'

Şamil Tayyar'ın isim vermediği paylaşımda, "Çocuk tacizcisi eski vekilin, 367 aktörü eski bakanın, raf ömrü dolmuş eski başbakanın AK Parti’ye katkısı olmaz. Kim pazarlıyorsa, nasıl bir tasarım peşindeyse uzak dursun. AK Parti iktidarını masa başı mühendislikle değil milletin desteğiyle korudu. Aslolan millettir." ifadelerini kullandı.

Çocuk tacizcisi eski vekilin, 367 aktörü eski bakanın, raf ömrü dolmuş eski başbakanın AK Parti’ye katkısı olmaz.



Kim pazarlıyorsa, nasıl bir tasarım peşindeyse uzak dursun.



AK Parti iktidarını masa başı mühendislikle değil milletin desteğiyle korudu.



Aslolan millettir. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) February 28, 2022

Oda Tv'nin aktardığına göre Şamil Tayyar "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Mevzuyu bu noktada bırakmak istiyorum. Hakkınızı helal edin" diye yanıt verdi.

