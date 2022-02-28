AKP'li AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan partisine çok sert eleştiri

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Çocuk tacizcisi eski vekilin AK Parti'ye katkısı olmaz" diye yazdı. Tayyar, kimi kastettiğini ise açıklamadı.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 19:05
AKP'li AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan partisine çok sert eleştiri
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AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP'ye çok sert ifadelerle yüklendi. 

Tayyar, çocuk tacizcisi eski vekil, eski bakan ve eski başbakanın AKP'ye faydasının olmayacağını ifade etti.

'ÇOCUK TACİZCİSİ ESKİ VEKİLİN...'

Şamil Tayyar'ın isim vermediği paylaşımda, "Çocuk tacizcisi eski vekilin, 367 aktörü eski bakanın, raf ömrü dolmuş eski başbakanın AK Parti’ye katkısı olmaz. Kim pazarlıyorsa, nasıl bir tasarım peşindeyse uzak dursun. AK Parti iktidarını masa başı mühendislikle değil milletin desteğiyle korudu. Aslolan millettir." ifadelerini kullandı. 

Oda Tv'nin aktardığına göre Şamil Tayyar "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Mevzuyu bu noktada bırakmak istiyorum. Hakkınızı helal edin" diye yanıt verdi.


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