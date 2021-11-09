AKP'li başkan Alinur Aktaş gazetecilerin evini yıkmak istiyor

09 Kasım 2021 Salı, 10:13

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından idari ve sosyal tesisinin kuruluşunun 32. yılında yıkılacağını açıkladı.

2 Aralık'ta boşaltıp yıkılacak olan bina için ÇGD, mücadele çağrısında bulundu.

"Yıkılmak istenen tam da adımızın başına koyduğumuz, onlarca yıl, binlerce balyoz darbesine maruz kalan çağdaş durumuşuz!" açıklamasını yapan ÇGD, 15 Kasım saat 11.00'de ÇGD Lokali'ne davet etti.

Çağrının tamamı şu şekilde:

"Alinur Aktaş ÇGD’yi, gazetecilerin evini yıkıyor. ÇGD Bursa Şubesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından kuruluşunun 32. yılında, doğum günü olan 2 Aralık’ta boşaltılarak yıkılacak. Yıkılmak istenen tam da adımızın başına koyduğumuz, onlarca yıl, binlerce balyoz darbesine maruz kalan çağdaş duruşumuz! Gelin, Bursa’nın çağdaş yüzünü, basının onurlu tarihini yıkmak isteyenlerle birlikte mücadele edelim. 15 Kasım pazartesi günü saat 11.00’da ÇGD Lokali’nde buluşalım"