AKP'li başkan Alinur Aktaş gazetecilerin evini yıkmak istiyor
AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi'ni yıkılmak isteniyor. ÇGD Bursa Şubesi ise basın açıklaması yaparak mücadele çağrısında bulundu.
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından idari ve sosyal tesisinin kuruluşunun 32. yılında yıkılacağını açıkladı.
2 Aralık'ta boşaltıp yıkılacak olan bina için ÇGD, mücadele çağrısında bulundu.
"Yıkılmak istenen tam da adımızın başına koyduğumuz, onlarca yıl, binlerce balyoz darbesine maruz kalan çağdaş durumuşuz!" açıklamasını yapan ÇGD, 15 Kasım saat 11.00'de ÇGD Lokali'ne davet etti.
Çağrının tamamı şu şekilde:
"Alinur Aktaş ÇGD’yi, gazetecilerin evini yıkıyor. ÇGD Bursa Şubesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından kuruluşunun 32. yılında, doğum günü olan 2 Aralık’ta boşaltılarak yıkılacak. Yıkılmak istenen tam da adımızın başına koyduğumuz, onlarca yıl, binlerce balyoz darbesine maruz kalan çağdaş duruşumuz! Gelin, Bursa’nın çağdaş yüzünü, basının onurlu tarihini yıkmak isteyenlerle birlikte mücadele edelim. 15 Kasım pazartesi günü saat 11.00’da ÇGD Lokali’nde buluşalım"
Gazetecilerin evi Alinur Aktaş tarafından kuruluşunun 32. yılında, 2 Aralık'ta yıkılacak.— ÇGD BURSA (@CGD_BURSA) November 8, 2021
Yıkılmak istenen onlarca yıl, binlerce balyoz darbesine maruz kalan ÇAĞDAŞ duruşumuz!
Gelin, Bursa'nın çağdaş yüzünü, basının onurlu tarihini yıkmak isteyenlerle birlikte mücadele edelim. pic.twitter.com/NenikrCJ8W
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