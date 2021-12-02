AKP’li başkan: Cemevi için kamu arazisi yok

02 Aralık 2021 Perşembe, 16:57

İzmir'de Kınık Belediyesi meclis toplantısında cemevi tartışması yaşandı. CHP’li meclis üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstleneceği cemevi için Kınık Belediyesi’nden 4 aydır yer tahsisi beklendiğini söyledi.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ise yeri ilgili komisyonun bulacağını ancak 4 aydır komisyonun koronavirüs salgını nedeniyle toplanamadığını savunarak, “Eğer Büyükşehir bir arazi kamulaştıracaksa kamulaştırabilir. Benim gördüğüm Cemevi için bir kamu arazisi yok” dedi.



