AKP’li başkan: Cemevi için kamu arazisi yok
AKP’li Kınık Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstleneceği cemevi için 4 aydır yer tahsisi yapmadı. Başkan Sadık Doğruer, "Eğer Büyükşehir bir arazi kamulaştıracaksa kamulaştırabilir. Benim gördüğüm cemevi için bir kamu arazisi yok” dedi.
İzmir'de Kınık Belediyesi meclis toplantısında cemevi tartışması yaşandı. CHP’li meclis üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstleneceği cemevi için Kınık Belediyesi’nden 4 aydır yer tahsisi beklendiğini söyledi.
Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ise yeri ilgili komisyonun bulacağını ancak 4 aydır komisyonun koronavirüs salgını nedeniyle toplanamadığını savunarak, “Eğer Büyükşehir bir arazi kamulaştıracaksa kamulaştırabilir. Benim gördüğüm Cemevi için bir kamu arazisi yok” dedi.
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