AKP'li başkan şehit ailesinden suyu esirgedi

11 Kasım 2021 Perşembe, 11:13

Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş, 4 Mayıs 2020 günü, yola tuzaklanan mayına basması sonucu şehit oldu. Şehidin cenazesine katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şehidin memleketi Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi'ne bağlı Ilıca-Beşen Mahallesi'ndeki su sorununun çözülmesi için şehit ailesine söz verdi.

Aradan geçen 18 aya rağmen bu söz tutulmadığı gibi şebekenin masrafı olarak 7 milyon lira gibi bir bedel bahane edilerek şehit ailesi dışlandı.

'BENİM OĞLUMU BANA GETİR'

Verilen sözün yerine getirilmemesi üzerine AKP'li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü makamında ziyaret eden şehidin annesi Gülbahar Gündeş, ''Hayrettin Güngör Ilıca'ya gelmiş. Ilaca'da demiş ki 'şehit ailesi su istiyor' demiş. '7 trilyon lira çıkıyor' demiş. O lafıda geldiler bana söylediler. Bende arabaya bindim yanına vardım. Kendisine böyle böyle demişsin. 7 trilyon ben vereyim benim oğlumu bana getir dedim, seslenemedi, öyle dona kaldı. Ben suyumu istiyorum. Ben kuyu suyuda istemedim, akarsuyu istedim. Buraya gelenlerin hepside bana söz verdi. Getiririz senin suyunu dediler, 18 ay oldu daha su gelmedi. 18 aydan beri hiç bir çalışma olmadı, her yere de dilekçemizi verdik'' şeklinde konuştu.

'MAHİR ÜNAL GELDİ SÖZ VERDİ'

Kanal Maraş'a konuşan şehidin babası Kazım Gündeş ise, ''Biz şehidimizin adına devletimizden su istedik. Mahir Ünal geldi söz verdi, Hayrettin Güngör geldi söz verdi. Şehidimiz adına başka hiçbir talepte bulunmadık'' dedi.