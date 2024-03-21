AKP’li belediye başkanından makam odasında taciz: Pes dedirten ‘kızım gibidir’ savunması

Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in makam odasında bir belediye personeline yönelik tacizkar hareketleri, güvenlik kameraları ile kaydedildi ve sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Görüntülerin yayılmasının ardından 25 yaşındaki G.Y.'nin belediye ile ilişiği kesildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:34
AKP’li belediye başkanından makam odasında taciz: Pes dedirten ‘kızım gibidir’ savunması
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Mardin'in Yeşilli ilçesinde belediye başkanı olarak görev yapan 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeniden AKP tarafından aday gösterilen Hayrettin Demir'in makam odasında çalışanını taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı. 

HalkTV’den Mustafa Balcı’nın haberine göre, 2023 yılına ait olan ve belediye başkanının makam odasında çekildiği anlaşılan görüntülerde, 57 yaşında ve 7 çocuk babası olan Demir'in, belediye personeli olarak görev yapan 25 yaşındaki G.Y.'ye yönelik taciz olarak nitelendirilebilecek hareketleri görülüyor.

Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, tacize maruz kalan G.Y.'nin belediyedeki görevine son verildi ve başka bir belediyede görevlendirildiği öğrenildi.

"TACİZ FALAN YOK, KENDİSİ KIZIM GİBİDİR"

Söz konusu görüntüler hakkında açıklamalarda bulunan Hayrettin Demir, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederken, hareketlerinin taciz olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti. 

G.Y. ile arasında baba-kız ilişkisi olduğunu belirten Demir, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından G.Y.'nin başka bir belediyede görevlendirilmesini ise "normal bir prosedür" olarak değerlendirdi.


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