AKP'li Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde hem şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı hem de konsere gelen öğrencilerle türkü söyledi.
Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen festivale katılan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, programın ardından yayla bölgesinde düzenlenen Soner Sarıkabadayı konserine katıldı.
Burada bir süre seyircilerin arasından programı takip eden Yıldırım, sanatçı Sarıkabadayı'nın gönderdiği mikrofonla "Uzun ince bir yoldayım" isimli türküyü söyledi. Yıldırım'ın seslendirdiği parçaya öğrenciler de eşlik etti.
Bir süre sonra Sarıkabadayı, Yıldırım'ı sahneye davet ederek "Çarşambayı sel aldı bir yar sevdim el aldı" türküsünü birlikte seslendirdi.
Konsere katılanlara hitap eden Yıldırım, "Ben x kuşağıyım siz internet kuşağısınız. Siz bu yüzyılın gençlerisiniz. Siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 2023'e giden hedeflerinin takipçilerisiniz. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.
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