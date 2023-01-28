AKP'li Çelik'ten İsrail'e başsağlığı mesajı: Bu terör saldırısını kınıyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırı üzerine İsrail hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

DHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 10:23
AKP'li Çelik'ten İsrail'e başsağlığı mesajı: Bu terör saldırısını kınıyoruz
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Kudüs'de en az 8 kişi hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı üzerine AKP'den kınama ve taziye mesajı geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik tarafından paylaşılan mesajda şöyle denildi:

"Kudüs’te bir sinagoga düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu terör saldırısını kınıyoruz. İsrail hükümeti ve halkına, saldırıda yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz."

DIŞİŞLERİ DE KINADI

Kudüs'te sinagogu hedef alan saldırıyla olarak Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "Son dönemde bölgede artış gösteren saldırıların yeni bir şiddet sarmalına dönüşmesinden endişe duyuyor, tüm tarafları itidale ve bu tür olayların durdurulması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile İsrail hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verildi.

 

 

 


Kudüs Ömer Çelik AKP

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