AKP’li Fatih Belediyesi’nin eski zabıta amiri hakkında 'dilenci çocuklara istismar' iddiası!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:59

Güncelleme: 18.08.2023 - 12:13

AKP’li Sultangazi Belediyesi’nde görev yapan Ahmet B. hakkında, bir şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"ÇALIŞTIĞI BELEDİYEYE BİLDİRDİM AMA..."

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; soruşturma kapsamında ifade veren eski belediye çalışanı S.D., “Zabıta Ahmet B.’nin Sultanahmet bölgesinde dilendirilen iki kız çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığını” iddia etti. S.D. ifadesinde, “Sultangazi Belediyesi’ne bu olayı mail göndererek bildirdim, ancak işlem yapmadılar” dedi.

SES KAYITLARI İSTİSMARI DOĞRULUYOR!

Çocukların cinsel istismara maruz bırakıldığına yönelik deliller kapsamında, savcılığa ses kayıtlarının sunulduğu aktarıldı. Eski Fatih Belediyesi zabıta gece ekip amiri Ahmet B.’ye ait olduğu ileri sürülen ancak teyit edilemeyen ses kayıtlarının, cinsel istismarı doğruladığı belirtildi. Çocukların ses kayıtlarını belediyeye gönderdiği, ancak yetkililerin Ahmet B. hakkında idari ve adli bir işlem yapmadığı da iddia edildi.

İddiaları reddeden Ahmet B., hakkında savcılığın soruşturma başlattığını ve soruşturma kapsamda ifadesinin alındığını kabul etti.

AVUKATTAN İDDİALARA YALANLAMA

Ahmet B.’nin avukatı ise, müvekkili hakkındaki iddiaları yalanladı. Adının açıklanmasını istemeyen avukat, şu ifadeleri kullandı:

“Olay 3 yıl önce dilencilerden rüşvet aldığı için zabıta müdürlüğünden atılan bir şahsın şahsi intikam serüveninden ibarettir. Ses kayıtlarından bahsediliyor fakat o ses kayıtlarındaki sesin kime ait olduğu, ifadelerin ne olduğu henüz çözümlenmiş değil. Konu Savcılık aşamasındadır. Henüz 2 ay önce başlamış bir soruşturma söz konusu. Kaynağı belirsiz bir takım hukuka aykırı deliller üzerinden kimsenin masumiyet karinesi ihlal edilemez.”

Fatih Belediyesi ile Sultangazi Belediyesi yetkilerinin, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

"BELEDİYE OLAYIN ÜZERİNİ KAPATTI" İDDİASI

Bir başka dava kapsamında ifade veren dilenci A.O., Ahmet B. ile ilgili şunları söyledi:

"Gece ekip amirliği yaptığı sırada dilencileri dövdüğünü, edep yerlerine biber gazı sıktığını, Suriyeli iki bayanı taciz ettiğini, tacize uğrayan Z. adlı dilenci kız bana söyledi. Zabıta memurunun bunun üzerine bir başka belediyeye gönderildiğini öğrendim.”

A.O. ayrıca ifadesinde, Fatih Belediyesi’nin olayın üzerini kapattığını da iddia etti.

*Fotoğraf: TCK 103 Platformu