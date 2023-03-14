AKP'li Hamza Dağ, Fatih Altaylı'yı hedef aldı: Bir TİP’li var zannediyorduk...
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TİP lideri Erkan Baş'ın konuk olduğu program nedeniyle Fatih Altaylı'yı hedef aldı.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılıp gündemi değerlendirdi.
Sosyal medyada gündem olan programa AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Dağ, şu ifadeleri kullandı:
"Habertürk’te Teke Tek programını izlerken yayında bir moderatör ve bir TİP’li var zannediyorduk. Meğer modaratör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş."
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