AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi'nden müftülüğe taşınmaz kıyağı

24 Şubat 2022 Perşembe, 09:41

Sayıştay’ın tüm uyarılarına karşın yerel yönetimlerin ücretsiz bina tahsislerine bir yenisi daha eklendi. AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, Sarayönü ilçesinde bulunan iki taşınmazını müftülüğe verdi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda, Sarayönü Ladik Mahallesi’ndeki taşınmazların tahsisi konu alındı. Sarayönü İlçe Müftülüğü’nün, taşınmazların kendilerine tahsisi yönünde talepte bulunduğu belirtildi.

Müftülüğün tahsis talebinin gerekçesine de raporda yer verildi. AKP’li belediyenin mülkiyetindeki taşınmazların müftülükçe, “okuma salonu ve sohbet evi” olarak kullanılacağı ifade edilirken komisyonun raporunda, “Tahsis uygun görülmüştür” denildi.

MECLİS ONAYLADI

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Ocak 2022 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı raporu gündemine aldı. Raporu görüşen Meclis’in aldığı kararda, “Mülkiyeti belediyemize ait Sarayönü ilçesindeki bazı taşınmazların okuma salonu ve sohbet evi olarak kullanılmak üzere Sarayönü İlçe Müftülüğü’ne üç yıl süre ile bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Bu kararla dörder katlı taşınmazlar müftülüğe tahsis edildi.