AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi'nden müftülüğe taşınmaz kıyağı
AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki iki taşınmazı Sarayönü İlçe Müftülüğü’ne tahsis etti.
Sayıştay’ın tüm uyarılarına karşın yerel yönetimlerin ücretsiz bina tahsislerine bir yenisi daha eklendi. AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, Sarayönü ilçesinde bulunan iki taşınmazını müftülüğe verdi.
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda, Sarayönü Ladik Mahallesi’ndeki taşınmazların tahsisi konu alındı. Sarayönü İlçe Müftülüğü’nün, taşınmazların kendilerine tahsisi yönünde talepte bulunduğu belirtildi.
Müftülüğün tahsis talebinin gerekçesine de raporda yer verildi. AKP’li belediyenin mülkiyetindeki taşınmazların müftülükçe, “okuma salonu ve sohbet evi” olarak kullanılacağı ifade edilirken komisyonun raporunda, “Tahsis uygun görülmüştür” denildi.
MECLİS ONAYLADI
Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Ocak 2022 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı raporu gündemine aldı. Raporu görüşen Meclis’in aldığı kararda, “Mülkiyeti belediyemize ait Sarayönü ilçesindeki bazı taşınmazların okuma salonu ve sohbet evi olarak kullanılmak üzere Sarayönü İlçe Müftülüğü’ne üç yıl süre ile bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Bu kararla dörder katlı taşınmazlar müftülüğe tahsis edildi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıtta büyük zam beklentisi
- Kukla tiyatrosu Eskişehir'de seyirci ile buluştu
- Akşener'den Erdoğan'a 'Gibi' göndermesi
- Yaşar Kemal... İnsanlığın sevdalısı, sözün büyücüsü!
- Kahramanımız İnce Memed!
- Doğumunun 101. yılında Bedia Akarsu
- Ölümünün 80. Yılında Stefan Zweig ve dünün Viyanası!
- Yaşmut: ‘Günümüzde polisiye sistemle hesaplaşıyor!’
- Tufan Kıymaz: Stoacılık, temelde bir yaşam felsefesidir
- AB ülkeleri olağanüstü toplanıyor