AKP’li muhtar isyan etti: Memleket elden gidiyor

01 Ekim 2021 Cuma, 12:10

Mahallesinde 7 ay önce çöken bir yolun tüm girişimlerine rağmen yapılmaması ve yetkililerin soruna duyarsız kalmasına gösterdiği tepkiyi, video görüntüleriyle birlikte sosyal medya hesabından paylaşan Muhtar Demirkol, ‘Partimizin önde gelenlerinden' diyerek AKP'li olduğu vurgusu yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

Burası Hamidiye Mahallesi Güvenlik Caddesi. Selahattin Eyyübi ve Yenişehir Mahallesi'nin kesiştiği nokta. Burada tam 7 aydır bir çökme var. Bunu Daire Başkanı Metin Şancı'ya, genel sekretere 3 kez gittim, söyledim. En az 20 kez aradım. Ne telefonuma bakıyor ne de bizimle hiçbir şekilde irtibata geçmiyorlar.

Son zamanlarda Zeynel Abidin Başkanımız da telefonlarımıza bakmıyor. Bu konuda ben yetkililerden, Ak dava teşkilatından, partimizin önde gelenlerine ‘bu memleket elden gidiyor’ diyorum. Bu konuya el atmanızı sizden istirham ediyorum.

Vatandaş sıkıntı çekiyor. Bu mahallede bizim yağmur drenaj hattımız yok. Ben bunu 2.5 yıldır dile getiriyorum. Şanlıurfa Su Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü Sait Güllüoğlu da biliyor. Bununla ilgili şu ana kadar herhangi bir adım atılmadı ve halimizi görün bakın.

AKP VE ERDOĞAN PAYLAŞIMLARI VAR

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Hamidiye Mahallesi Muhtarı İbrahim Demirkol'un 1yıl önce ise sosyal medya hesabına, “Benim Şanlıurfa Belediyesi'nden taleplerim Akif Ersoy Caddesi'ndeki kaldırımların yenilenmesi, Emniyet Caddesi'ndeki okul eğitim alanına trafik lambası takılması ve iki adet yağmur drenajın yapılmasıydı. Bana edilen teklif, oğlunu işe koyalım, aracını parkomattan muaf tutalım” şeklindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü de etiketlediği sabitlenmiş tweetini daha sonra kaldırması dikkat çekti.

Demirkol'un Erdoğan’ın Şanlıurfa ziyareti sırasında yanında çekilmiş bir fotoğrafı bulunan sosyal medya hesabında çok sayıda AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımı yapması dikkat çekti.

SORUNU ÇÖZMÜYOR, SORUMLUYU TARTIŞIYORLAR

Demirkol'un video paylaşımını bu mesajı sosyal medya hesabından, “Hamidiye Mahalle Muhtarı belediye yetkililerine ulaşamayınca sesini sosyal medyadan duyurmaya çalışmış. Caddenin hali ortada. Belediye görmüyor, duymuyor mu? 7 aydır sesini duyurmaya çalışan muhtarın telefonlarına da bakmıyorlarmış. Hizmet aşkı bu mu?” şeklinde takipçilerine duyuran CHP Şanlıurfa Haliliye İlçe Başkanı Avukat İbrahim Halil Alagöz SÖZCÜ'ye “Şuanda bölgenin sorumluluğunun Haliliye Belediyesi'ne mi, yoksa Büyükşehir Belediyesi'ne mi ait olduğu tartışılıyor. Ortada verilmeyen bir hizmet var. Sorunu çözmüyor, sorumlunun kim olduğunu tartışıyorlar. Bizi ilgilendiren o hizmetin yapılmaması. İki belediyeden birisinin yapması gerekiyor. AKP'nin hizmet anlayışı işte bu” dedi.