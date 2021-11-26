AKP'li öğretmen CHP'li öğrencilerini hedef aldı: 'Notlarını kırdım'

26 Kasım 2021 Cuma, 11:34

Trabzon'de Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Osman Bayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li olduğunu öne sürdüğü öğrencilerini hedef aldı.

Bayrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığı destek paylaşımında CHP'li öğrencilerini hedef alarak, "Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım" dedi ve '#YanındayızErdoğan', '#İyikivarsınErdoğan' etiketlerini kullandı.

Tepkilerin ardından paylaştığı mesajı silen Bayrak'a ilk tepki CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalioğlu'ndan geldi.

Yerel Haberlobi isimli gazetenin haberine göre; İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrıda bulunan Hacısalioğlu, "Bu Tweet'i attıktan sonra sildiği söylenen eğer iddialar doğruysa kendisine öğretmen bile diyemeyeceğim bu şahıs hakkında Sayın İl Milli Eğitim Müdürü'nü göreve davet ediyorum" dedi.

Hacısalioğlu, şu soruları yöneltti: