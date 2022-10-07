AKP’li şahıs, sokak röportajı veren gence saldırdı: 'Ben Üsküdarlıyım bak, adam çağırırım'

İstanbul’daki sokak röportajında bir kişi, AKP’yi eleştiren ve "Geçinemiyorum" diyen gence saldırdı. Röportajı engelleyen kişi, röportajı yapanlara ve konuşanlara hakaretler savurdu. O anlar, sosyal medyada da gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 11:24
AKP’li şahıs, sokak röportajı veren gence saldırdı: 'Ben Üsküdarlıyım bak, adam çağırırım'
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İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki bir sokak röportajında bir şahıs, AKP’yi eleştiren gence saldırdı.

Röportajı engelleyen şahıs, gencin üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Gencin kendisine karşılık vermesi üzerine şahıs, Ben Üsküdarlıyım bak, adam çağırırım” diyerek tehdit etti.

'Zeyrek' isimli YouTube kanalında yayınlanan söz konusu video, Twitter'da da gündem oldu.


İstanbul sokak röportajı AKP saldırı

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