AKP'li Şamil Tayyar'dan 'sistem' eleştirisi: 'Yazık'
AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar sosyal medya paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki 50+1 kuralını eleştirdi.
Muhalefet tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eleştirisi yapılırken sisteme bir eleştiri de AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar’dan geldi.
Sistemin küçük partilerin fazla değer görmelerine neden olduğunu dile getiren Şamil Tayyar bu durumun iki ittifakı da yıprattığını dile getirdi.
Twitter hesabından açıklamalar yapan Şamil Tayyar, “50+1 siyasetin genetiğini bozdu. Küsuratlı partiler kıymete bindi. Yeni parti hevesini arttırdı. Daha vahimi, racon kesmeye başladılar. İki ittifakı da zorluyorlar. Yazık” ifadelerini kullandı.
50+1 siyasetin genetiğini bozdu.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) April 11, 2022
Küsuratlı partiler kıymete bindi. Yeni parti hevesini arttırdı.
Daha vahimi, racon kesmeye başladılar.
İki ittifakı da zorluyorlar.
Yazık.
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