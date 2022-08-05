AKP'li Tuzla Belediyesi işletecek: 'Cübbeli'nin akrabasının planı suya düştü

05 Ağustos 2022 Cuma, 09:00

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu’nun İstanbul Tuzla’daki plaja çökme planı suya düştü. Palazoğlu’nun Tuzla’daki konut projesine, halk plajını dahil ettiği ortaya çıkmıştı.

Tepkilerin ardından plajı AKP’li Tuzla Belediyesi işletmeye başladı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası’nın İstanbul Tuzla’daki denize sıfır arazisinin üzerine 2019 yılında bir konut projesi yapılması için ihale düzenledi. İhaleyi Vesen Yapı Şirketi-Osman Acar Limited Şirketi Ortak Girişimi aldı ve 540 milyon liralık sözleşme imzalandı. Arazi üzerine yapılan ve “Mercan Tuzla Vesen Yalıları” adı verilen konut projesinin satışları da bu yıl başladı.

İnşaatı yapan ve ihaleyi alan Vesen Yapı Şirketi’nin sahibi ise kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu’na ait çıktı. Muhittin Palazoğlu aynı zamanda Nakşibendi Şeyhi Sürmeli Hoca Muhittin Palazoğlu’nun da torunu.

SADECE SİTE SAKİNLERİ KULLANACAK DEMİŞLERDİ

Projenin internet sitesinde, konut projesine özel bir plajın da yer aldığı belirtildi. İnşaat şirketinin yetkileri ise Nisan ayında yaptığı açıklamada daha önce Tuzla Belediyesi’nin işlettiği plajın halka kapatıldığı ve konut projesine dahil edildiğini belirtti. Şirket yetkilileri yaptığı açıklamada plaja ilişkin, “Kamuya ait bir alan ama sadece site sakinleri kullanabilecek bu alanı. Çünkü zaten güvenlik açısından da etrafı kapalı olacak” demişti.

BASKILAR SONUCUNDA AÇMAK ZORUNDA KALDILAR

Tepkilerin ardından, plajı AKP’li Tuzla Belediyesi’nin işletmeye başladığı açıklandı. Önceki gün de AKP’li Tuzla Belediyesi plajın açılışını yaptı. AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yaptığı açıklamada, “Tuzla Halk Plajımız bugün itibariyle misafirlerini ağırlamaya başladı” dedi.

Tuzla Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi Rıza Çalasın ise yaptığı açıklamada, “İnşaat şirketi konut projesinin reklamlarında ‘özel kumsalı olan yalı daireleri’ diye dairelerin satışını yapıyordu. CHP Meclis Grubu olarak olayı duyurmamızın ve ısrarla üzerine gitmemizin ardından halka verecek cevabı olmayan belediye, gelen baskılar sonunda yazın sonuna doğru da olsa plajı hizmete açmak zorunda kaldı” dedi.

“Bu süreci Tuzla halkı adına sürekli takip ederek, plajın önümüzdeki dönemlerde de halkın kalmasını sağlayacağız” diyen CHP’li Çalasın sözlerini şöyle tamamladı:

“Tuzla halkının malı olan halk plajını kimsenin şahsi kullanımına bırakmayacağız. Kıyılar halkındır, halkın olarak kalmalıdır.”