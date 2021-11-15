AKP'li Yayman açıkladı: "TikTok ve Twitter kapatılacak mı?"

15 Kasım 2021 Pazartesi, 11:03

AKP Milletvekili Hüseyin Yayman, AKP'nin gündeme getirdiği sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katıldığı canlı yayında TikTok ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun kapatılacağına dair iddialara cevap veren AKP'li Yayman, bu iddiaları reddetti.

"BİZ YASAKLARLA SAVAŞAN BİR PARTİYİZ"

"Twitter'ı kapatacak mısınız?" şeklindeki soruyu yanıtlayan AKP'li Yayman, "Yok öyle bir şey. Niye kapatalım. Twitter'ı da Facebook'u da Instagram'ı da TikTok'u da kapatmıyoruz. Biz yasaklarla savaşan bir partiyiz" dedi.

Yayman şöyle devam etti:

"Bizim talebimiz şu: 56, 51 sayısı sosyal medya yasası çıktı. Buna bağlı olarak bir yıl oldu, komisyon kuruldu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu. Benzeri Avrupa'da da var. Avrupa standardı neyse biz de "fake" haber le ilgili bir düzenleme yapmak istiyoruz. Sosyal medyayla ilgili düzenleme yapıldı zaten Türkiye'de"