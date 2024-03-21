AKP'linin kulübesi malikane oldu: 1.8 trilyonluk vurgu

Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:56

Güncelleme: 21.03.2024 - 17:00

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda AKP Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu, AKP Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar ve AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın dahil olduğu ve Kemalpaşa’da geçen bir yolsuzluk ve usulsüzlük dosyasını kamuoyuyla paylaştı.

Bölgenin eski ve yeni hali

"Tüm seçmenin oy kullanmasını rica ediyorum. Bu seçimde kentini, kentin geleceğini, sürdürülebilirliğini, doğasıyla, tarihiyle gelecek nesillere devredecek belediyelerle, bu kenti ranta teslim edeceklerin seçimi olacak" diyen Polat, "1977'de Kemalpaşa Örnekköy'de bir tavuk çiftliği hikâyesiyle başlıyor. AKP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar’ın bekçi evi var. Adayın babası Hatip Kırkpınar çıkartılan imar affıyla bu eve 12 adet yapı kayıt belgesi alıyor. Bir de AKP’nin adayı Bilal'in bekçi kulübesi, onun da yapı kayıt belgesi alınıyor. Buralar için beyanlarda bulunarak 'insanlar yaşıyor bağımsız bina' diyorlar. 'Burası artık tavuk çiftliği değil 91 adet bağımsız binadır' diyorlar ve yapı kayıt belgesini bile yalan söyleyerek, suç işleyerek alıyorlar" dedi.

AKP Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar (sarı tişörtlü), dönemin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger (atın üzerinde), dönemin Bornova Kaymakamı Fatih Genel (en sağdaki)

YIKIM KARARI VAR

Polat açıklamalarını şöyle sürdürdü: Seçimlerden 9 gün önce bir ruhsat başvurusu yapıyorlar ve güçlendirme ruhsatı alıyorlar, tam bir malikaneye dönüştürüyorlar. CHP'li belediye inceleme yaptığında süt ürünlerine ait binada usulsüz imarlar ve eklentiler yapıldığı yalan beyanla kayıt belgesi aldığını tespit ederek suç duyurusunda bulunuyor. Şikâyet üzerine İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, yapı kayıt belgelerini iptal ederek 11.11.2021 yılında binaların yıkılması yönünde karar çıkarıyor. Bilal Kırkpınar yapı kayıt belgesinin geçerli olması için mahkemeye başvuruyor. İptal olan ruhsatın tekrar geçerli hale gelmesi için başvurusunu yapıyor. Yapıların 2017 tarihinden önce yapıldığı tespit ediliyor. Başvuruları reddediliyor. Tam organize işler İzmir Sarmalı. Bekçi kulübesi malikane oluyor.”

''1.8 TRİLYON LİRALIK VURGUN''

''Bugünün hesabı ile 1.8 trilyon vurgun yapıldığını'' ileri süren ve "Villa köyün maddi değerini de açıklayan Polat, ''Söylemiştim. Tebligat geldiğinde o arkadaş AK Parti Genel Merkezindeydi. 89. ve 90. bağımsız bölümün pazarlığını yapıyordu. Gerçek değeri 14 milyon olan yer için 6 milyona anlaştılar. Bilal’in koruyucu bir meleğine satıldı. Tebligat gelince hemen dönemin ÇŞB İl Müdürü Ömer Albayrak’ı arıyorlar. Telefonun ardından müdür, mahkemenin iptal ettiği ruhsatı tekrar canlı hale getiriyor. Burada bahse konu vurgun, bugünün hesabıyla 1.8 trilyon. 91 villa. Eskinin parasıyla 1 katrilyon 800 trilyon. Bu vurgun yalanla, dolanla, devletin arkasından dönerek yapılan bir vurgun'' ifadelerini kullandı.

''BU MEVZUNUN DA MUHATABI TANIDIK...''

''Tüm iddiaların belgeli ve devlet kayıtlarında olduğunu, pazarlığa konu taşınmazın Hamza Dağ’a satıldığını'' önü süren Polat, şunları söyledi:

''Biz buna bir sarmal dedik ama nasıl yapıldığını da açıklamak lazım arkadaşlar at binmişler, kılıç kuşanmışlar. Bayraklı’dan aday olan Bilal Kırkpınar. Kendisi eski gençlik kolları başkanı. Dönemin Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Kaymakamı. Cağ kebap partisi sonrasında ok atıyorlar, at biniyorlar. Bu inşaat alanında yüzlerce insan mağdur. Paralarını alamamış taşeronlar, peyzajı ödemedikleri için evine giremeyen insanlar. Bu mevzunun muhatabı da tanıdık. O da Karşıyaka AK Parti adayı. Kendisi de bu alanın yapı kayıt belgesini veren şirketinin sahibi. İsmail Çiftçioğlu. Bu söylediklerimi duyacaklar. Ben söyleyeyim. Beni dava etsinler. Devletimiz bu kişilerin arama kayıtlarına, hesap hareketlerine ve SMS’lerine baktıklarında bu dava çok hareketli bir hale gelecek. Yapı kayıt belgesi ilk iptal edildiğinde Bilal’in abisi sürecin uzatılması gerekiyor. Bir bilirkişi raporu hazırlanıyor. Onu beğenmiyorlar yenisini istiyorlar. Bilirkişi bulgularında Tarım İl Müdürlüğü’nün korunsun denen tarım alanlarında imar olmasına şaşıyor. Ayrıca kümes denilen yerde villa olması nitelikli dolandırıcılıktır diyor. Adaylığı dönemindeki Bilal Kırkpınar, İsmail Çiftçioğlu ve Hamza Dağ.''

AKP İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Hamza Dağ

HAMZA DAĞ BURADAN EV ALDI MI?

Cumhuriyet savcılarına ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrıda bulunan Polat, ''Ben buradan açık çağrıda bulunuyor. Savcılara, buradaki rant projesine, Büyükova’nın katledilmemesine, İzmir’in insanının gözü dönmüş rant çetelerine geçit vermemeleri konusunda çağrıda bulunuyorum. Bu kente şehri emin olmak isteyen insanların nasıl dolandırıcılık yaptığına dikkat etmelerini istiyorum. Bu gösterdiğim belge ve fotoğrafların pek çoğu devletin kayıtlarında vardır. Gördüğümüz proje bir rant projesidir. Büyükova’ya karşı suç işleyen, sahte belge ve beyanlarla adli suç işleyen bir projedir. Bırakın belediye başkan adayı olmayı, bu projenin içindeki insanların yargılanıyor olması gerekiyordu. Ama biz bugün bu insanların bu kenti yönetmeye talip olduğunu görüyoruz. Ben ‘burası böyle yetmez’ denilip evin önüne bir de havuz yapıldığını ve Hamza Dağ’ın bu evi alıp almadığını sormak istiyorum. Ben bir kişiyle konuşup söylemiyorum bunları. Kepçe operatöründen boyacısına kadar hepsiyle konuştuk. Gösterdiğim ve söylediğim her şey tespitli. Ruhsat iptal olduğu için yapı kayıt izin belgelerinin de iptal edilmesi gerekiyor. Ben buradan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü de göreve çağırıyorum” diye sözlerini noktaladı.