AKP’nin hazırlıkları başladı: 'Kazanılabilecek/kaybedilebilecek iller' listesi yaptılar!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:22

Güncelleme: 25.07.2023 - 10:22

Daha genel seçimin sancıları bitmeden, AKP’de yerel seçim hazırlıkları başladı.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP bir süreden beri, ‘kazanılabilecek iller’, ‘kaybedilebilecek iller’ listesi yapıyor. Buna göre, İstanbul ve Adana’ya alınması olası, Ankara ve Antalya’ya alınması zor il muamelesi yapılıyor.

Yapılan sunumlarda, AKP açısından eskiye kıyasla dezavantajlı olduğu iller arasına Elazığ, Yozgat, Tokat, Ardahan da girdi. Oy kaybının trajik olduğu belirtiliyor.

“ÖZEL PLANLAMALAR YAPILACAK”

‘Hangi illeri kaybedebiliriz, hangi illeri kazanabiliriz’ sorusunun sorulduğunu aktaran Babacan “Muhalefette olan Antalya ve Ankara belediyelerini almanın zor olacağı, Adana ve İstanbul’un kazanmaya daha yakın olduğu değerlendiriliyor. Balıkesir ve Denizli’nin kaybedilebileceği yorumları yapılıyor. Bu illerle ilgili saha gözlemlerine ilişkin rapor hazırlanıyor. Sorunlu iller tek tek belirlenip özel planlamalar yapılacak” ifadelerini kullandı.

“AKP’NİN YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE OY ALDIĞI İLÇELERDE KESKİN BİR DÜŞÜŞ VAR”

AKP’nin Orta Anadolu’da, Ortadoğu Anadolu ve Batı Karadeniz’de yaşadığı oy kayıplarının öne çıktığını belirten Babacan “AKP’nin yüzde 50 üzerinde oy aldığı ilçe sayısı Haziran 2018 seçimlerinde 417’yken, bu seçimde keskin bir şekilde 175’e düştü. Bu veriler, sadece AKP’nin değil, muhalefetin çalışma strateji için de önem taşıyor. Tabi tartışmaları sonlandırabilirlerse…” diye yazdı.

AKP’NİN ‘İMAMOĞLU’ PLANI

AKP’nin İstanbul planına ilişkin kulisleri de aktaran gazeteci Babacan “İstanbul çalışmalarında bu kez bakanlıkların da dâhil olacağı projeler gündeme getirildi. İstanbul için bir dizi öneri var. Örneğin, Aile Bakanlığı’nı, Çevre Bakanlığı’nı, Ulaştırma Bakanlığı’nı, İçişleri Bakanlığı’nı ilgilendiren başlıklar olacak. Yani AKP, Ekrem İmamoğlu’nu cezalandırmak ve başarısız kılmak için reddettiği projelerin çoğunu, yerel seçim öncesinde merkezi hükümet marifetiyle yapmaya hazırlanıyor” şeklinde ifade etti.