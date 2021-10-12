Erdoğan'ın rekor oy aldığı Sincik’te yurttaşlar isyan etti

12 Ekim 2021 Salı, 15:55

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yurttaşların sorunlarına şahit oldu. Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre; Erdoğan'ın rekor oy aldığı Sincik’te yurttaşlar AKP'ye sert sözlerle tepki gösterdi.

Milletvekili Tutdere'nin girdiği tütün ürünleri satan bir iş yerinin sahibi, “Şu ana kadar devletin eli buraya değmemiş. Adıyaman ve Sincik'te devletin bir şey yaptığını görmedim. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımız da buraya geldi, isteselerdi yeni bir Sincik kurulurdu. Ama, ne dediler pervaneler dönüyor elektrik üretiyor. Bu bize zarar veriyor, faydası yok” diyerek yakındı.

“BU DÜZENİ HEP BERABER DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM”

“Bir Ak Partili olarak bunu söylüyorum” vurgusu yaptıktan sonra eleştirilerini sürdüren vatandaş eleştirilerini şöyle devam ettirdi:

"Bizim Sincik Belediyesi 2 bin oyla seçiliyor, belediyenin 4 bin oyu var. 2 bin oyu alan Belediye Başkanı seçiliyor. 2021 yılı içerisinde Sincik'te 10 kişi işe girmişse bu 10 kişiden 9'u belki de 10'u belediye yönetiminin istediği kişiler. Eskiden Atatürk'ün bir sözü vardı, ‘Köylü milletin efendisidir' diye. Şuanda, köylü milletin kölesi olmuş. Bizim oylarımız da para etmiyor. Ben genel olarak eleştirimi yapıyorum. Ama, bazen diyorum ben tek başıma sırıtıyorum. Herkes beyaz giyinmişken sen içlerinde siyah giyindiğin zaman fark ediliyorsun. İnşallah çoğunlukta bu sese kulak verir. En basiti Adıyaman yer altı kaynakları bakımından zengin, petrol çıkıyor bu petrol Adıyaman'da işlenmiyor. Burada iki kişi duruyor onlar da güvenlik olarak çalışıyorlar. Bu petrol götürülüp başka bir yerde işleniyor. İzmir'de 100 kişi çalışıyor, Adıyaman'da 2 kişi çalışıyor.”

Eleştirileri dinleyen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere yurttaşa, “Sıkıntılarınızı çok iyi biliyorum. Onun için bu zam düzenini hep beraber değiştirmemiz lazım. Diyorum ki, bu katı partizanlığı bırakın. Hep beraber halkın refah seviyesini yükseltelim. Onun için bize bir dönem şans verin. Göreceksiniz, bunu hep beraber bunu başaracağız” dedi.