AKP'nin seçim karargâhına dönüştü: Bakanlık personeline açıktan bu mesajı atıyorlar
AKP’den aday olan bakanlar, seçim etkinlikleri için bakanlık personellerine mesaj gönderiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bugün katılacağı etkinlikler için bakanlık personeline mesaj gittiği ortaya çıktı.
AKP aday listelerinde 15 bakan Türkiye’nin farklı yerlerinde üst sıralarda aday gösterilmişti. O isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.
Halktv.com.tr'den Fırat Fıstık'ın haberine göre Kurum, bir taraftan bakanlığı sürdürürken bir yandan da seçim kampanyalarına devam ediyor.
Kurum’un bugün katılacağı etkinlikler, törenler için bakanlık personeline mesaj gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı İstanbul Finans Merkezi açılışı ve diğer etkinlikler için minibüs kaldırılacağı duyuruldu.
Kamu kaynaklarının israfıyla ilgili birçok eleştiri yapılıyorken AKP’den aday olan bakanlar, hem bakanlık kaynaklarını hem personelleri seçim etkinlikleri için kullanmaktan çekinmiyorlar.
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