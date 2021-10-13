AKP'nin son oy oranına ilişkin çarpıcı grafik: Eriyor
ORC Araştırma ile AKP Genel Merkezi'ndeki gerilimin ardından, ORC Araştırma Twitter hesabı üzerinden çarpıcı bir grafik yayınladı.
ORC’nin Başkanı Mehmet Pösteki’nin 2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmaması durumunda yerine geçebilecek ismi açıklamasına AKP kurmayları tepki göstermişti.
Pösteki, gazeteci Nevşin Mengü'nün “Erdoğan herhangi bir nedenle 2023 seçimleri için aday olmazsa kim olur?” sorusuna kulislerde Hulusi Akar’ın isminin geçtiği yanıtını vermişti.
KARŞILIKLI ATIŞMA
Mehmet Pösteki'nin Hulusi Akar'ın adını vermesi üzerine AKP Genel Merkezi, ORC Araştırma'yı "bilimsel yeterlilik ve etik çerçevesinde" çalışmamakla suçlamıştı.
Pösteki ise bu suçlamaya tepki göstererek, "Kendi yetersizliklerini Cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, yerli ve milli dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil" açıklamasını yapmıtşı.
ERİMEYE DİKKAT ÇEKTİ
Karşılıklı açıklamaların ardından ORC Araştırma'dan yeni bir paylaşım geldi. Paylaşımda, AKP'nin eriyen oy oranına dikkat çekildi.
ORC, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“ORC'nin son 2 yılda gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre hazırlanmıştır.
Haziran 2018 %42,6
Eylül 2019 %35,7
Ekim 2021 %31,9”
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