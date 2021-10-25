Öğrencilere "kafeye gidiyorsunuz" diyen genç kız gözyaşları içinde cevap verdi
AKP'li kadının gençlerle tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir kız öğrenci Türkiye'nin durumunu gözyaşları içinde dile getirirken yurttaş, "Kafeye gidebiliyor musunuz" diye sordu.
AKP'li bir kadın, sokak röportajında gençlerle tartışmaya girdi. Öğrenciler, ekonomik zorluk yaşadıklarını belirtirken kadın ise 'Kafeye gidiyor musunuz? Nargile içiyor musunuz?' diye sordu. Kendi sorusunu yanıtlayan kadın, 'Demek ki durumumuz iyi' dedi.
Öğrencilerin "Kaynak kitap alamıyoruz" isyanına ise kadının yorumu "İki tane telefonunuz var" diye cevap verdi.
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