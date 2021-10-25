Öğrencilere "kafeye gidiyorsunuz" diyen genç kız gözyaşları içinde cevap verdi

25 Ekim 2021 Pazartesi, 15:25

AKP'li bir kadın, sokak röportajında gençlerle tartışmaya girdi. Öğrenciler, ekonomik zorluk yaşadıklarını belirtirken kadın ise 'Kafeye gidiyor musunuz? Nargile içiyor musunuz?' diye sordu. Kendi sorusunu yanıtlayan kadın, 'Demek ki durumumuz iyi' dedi.

Öğrencilerin "Kaynak kitap alamıyoruz" isyanına ise kadının yorumu "İki tane telefonunuz var" diye cevap verdi.