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Akrabalar arasındaki kavga hastanede bitti: 1’i polis 4 yaralı

Akrabalar arasındaki kavga hastanede bitti: 1’i polis 4 yaralı

17.08.2026 23:33:00
Güncellenme:
İHA
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Akrabalar arasındaki kavga hastanede bitti: 1’i polis 4 yaralı

Adıyaman’da akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan bir polis memuru da darbedildi. Olayda 1’i polis 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Adıyaman’da akrabalar arasında çıkan kavgada 1’i polis 4 kişi darp neticesi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Nisan İlkokulu yakınlarında akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine saldırılan şahısları ayırmak isteyen bir polis memuru ile kavga eden 4 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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