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Akrabalar birbirine girdi: 1 kişi bıçakla yaralandı

Akrabalar birbirine girdi: 1 kişi bıçakla yaralandı

20.07.2026 00:17:00
Güncellenme:
DHA
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Akrabalar birbirine girdi: 1 kişi bıçakla yaralandı

Çorum'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi Mürsel 1'inci Sokak'ta meydana geldi.

Akraba oldukları öğrenilen E.T. ile H.T. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda H.T., yanında bulunan bıçakla E.T.'yi karın bölgesinden yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli H.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

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