Akrabalarının kavgasını ayırırken kuzeni tarafından vuruldu: Polis hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Türkoğlu ilçesinin Beyoğlu Mahallesi'ndeki bir pastanede meydana geldi.

İddiaya göre aralarında husumet olan akraba iki grup arasında kavga çıktı. Polis memuru Seyfullah Orçan, kavganın büyümemesi için araya girerek akrabalarını ayırmaya çalıştı.

Bu sırada kuzeni olan Alihan Orçan'ın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar Seyfullah Orçan'a isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Seyfullah Orçan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Alihan Orçan ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Seyfullah Orçan'ın Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı ve yıllık izinde olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.