Akrabasını vurdu, 'Namusumu temizledim' dedi
Bursa'da, aralarında husumet bulunan akrabası Erkan Lekesüzgöz'ü (47) tabancayla vurup ağır yaralayan Ünal E. (39) İstanbul'da yakalandı. Ünal E. emniyete getirilişi sırasında, "Namusumu temizledim. Eniştem karıma göz koymuştu" dedi.
Olay, 12 Mayıs Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli akrabalar Erkan Lekesüzgöz ile Ünal E. ve Orhan Keskin iddiaya göre, sokakta karşılaştı. Erkan Lekesüzgöz ile Ünal E. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
ATEŞ EDİP KAÇTI
Ünal E., belinden çıkardığı tabancayla Lekesüzgöz'e ateş etti. Lekesüzgöz, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3 kurşunla yaralandı, şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Lekesüzgöz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
PİŞKİN SAVUNMA: 'NAMUSUMU TEMİZLEDİM'
Şüpheli Ünal E., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibiyle İstanbul'da yakalandı. Ünal E. ile birlikte kendisine yardım ettiği iddia edilen L.E. (51), A.E. (26) ve M.D. (32) de gözaltına alındı.
Geniş güvenlik önlemleriyle Gemlik'e getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ünal E. emniyete getirilişi sırasında, "Namusumu temizledim. Eniştem karıma göz koymuştu" dedi.
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