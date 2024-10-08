Akşam spordan dönen genç, sabah odasında ölü bulundu
Antalya’da akşam spordan gelen ve odasında istirahate çekilen genç, sabah ailesi tarafından ölü olarak bulundu.
Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın 5’inci katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde spora giden ve eve geldikten sonra odasında dinlenmeye çekilen Meriç Ergen (27) sabah ailesi tarafından odasında hareketsiz şekilde bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Ergen’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri talihsiz gencin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini değerlendirirken, Meriç Ergen’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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