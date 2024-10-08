Akşam spordan dönen genç, sabah odasında ölü bulundu

Antalya’da akşam spordan gelen ve odasında istirahate çekilen genç, sabah ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

Akşam spordan dönen genç, sabah odasında ölü bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 13:15

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın 5’inci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde spora giden ve eve geldikten sonra odasında dinlenmeye çekilen Meriç Ergen (27) sabah ailesi tarafından odasında hareketsiz şekilde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Ergen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri talihsiz gencin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini değerlendirirken, Meriç Ergen’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Antalya #spor #ölü bulundu

İlgili Haberler

İşletmeci kıraathanede ölü bulundu

İşletmeci kıraathanede ölü bulundu
72 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

72 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Meksikalı belediye başkanı, kafası kesilmiş halde ölü bulundu

Meksikalı belediye başkanı, kafası kesilmiş halde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler