Aksaray'da 58 yıllık sessizlik son buldu: 14 yaşında kaybettiği işitme yetisine 72 yaşında kavuştu

Aksaray'da geçirdiği kaza nedeniyle 14 yaşından bu yana büyük ölçüde işitme kaybı yaşayan 72 yaşındaki Hayriye Avşar, muhtar ve hayırseverlerin desteğiyle alınan cihazla yıllar sonra çevresindeki sesleri duymaya başladı.

Sultanhanı ilçesinde yaşayan Hayriye Avşar, çocukluğunda geçirdiği kaza nedeniyle işitme yetisini büyük ölçüde kaybetti.

Bir süre tedavi görmesine rağmen işitme yetisini kazanamayan Avşar, 1973'te evlendiği eşi Orhan Avşar ile yıllarca hareketlerle iletişim kurmak zorunda kaldı.

Selçuk Mahalle Muhtarı Mustafa Solak'ın girişimiyle yıllar sonra hastanede muayene edilen Avşar için doktorun önerdiği işitme cihazının temini için çalışma başlatıldı.

Hayırseverlerin de desteğiyle 38 bin liraya alınan işitme cihazına kavuşan Avşar, çevresindeki sesleri yeniden duymaya başladı.

EŞİNİN SESİNE ŞAŞIRMIŞ

Yaşadığı mutluluğu paylaşan Avşar, 53 yıllık eşinin sesini net duymasının kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi.

Cihaz takıldıktan sonra en çok eşinin sesini duymasının kendisini etkilediğini belirten Avşar, "Kulağım açıldıktan sonra o da sevindi, ben de sevindim. Onun gerçek sesini ilk defa duyunca, 'Senin sesin böyle miydi?' demişim. 'Ben yeni duyuyorum senin sesini.' dedim." dedi.

Avşar, oğlunun sesini de telefonda ilk kez duyduğunu belirterek, "Oğlum babasıyla telefonda konuşurken ben de hemen sesini duydum. Oğluma 'Cüneyt' diye seslendim. Oğlum, 'Anne, sen duyuyor musun?' dedi. 'Evet' dedim. 'Yavrum, senin sesin de bir başkaymış.' dedim. Kaynım geldiğinde de 'Sizin sesiniz de böyle miymiş, ilk defa duyuyorum.' dedim." diye konuştu.

Maddi imkansızlık nedeniyle daha önce işitme cihazı alamadığını dile getiren Avşar, "Maddi durumumuz yoktu. Eşim de ameliyat olmuştu, düzenli bir işte çalışamadı. Elin işinde çalışıp zar zor geçindik. Sonra Allah razı olsun, muhtar geldi, randevumu aldı, doktora götürdü. Doktor da iyi bir doktormuş, bizi cihaz alınan yere gönderdi. Muhtar ve hayırseverler yardımcı oldu, cihazı aldık ve onunla duymaya başladım." ifadelerini kullandı.

MUHTARIN GİRİŞİMİYLE CİHAZINA KAVUŞTU

Hayriye Avşar'ın 76 yaşındaki eşi Orhan Avşar da eşinin yıllardır yaşadığı işitme sorununa rağmen birlikte hayatlarını sürdürdüklerini aktardı.

Orhan Avşar, "Tesadüfen dışarı bakarsa beni görür, geldiğimi anlardı. Böyle gelip geçtik. Hiç terslemedim, kötü davranmadım. O zamanlar imkanım da yoktu. Götürdüğüm yerlerde de böyle cihazlar yoktu. Şimdi 76 yaşındayım, halen çalışıyorum." dedi.

Muhtar Mustafa Solak ise uzun süredir tanıdığı Avşar'ın iletişim kurmakta güçlük çektiğini fark edince kendisine yardımcı olmak için harekete geçtiğini anlattı.

Hayırseverlerin desteğiyle 38 bin liraya işitme cihazı temin edildiğini belirten Solak, bu hayırlı işe vesile olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.