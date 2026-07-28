Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aksaray'da özel gereksinimli çocuğa darp: Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Aksaray'da özel gereksinimli çocuğa darp: Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi

28.07.2026 10:19:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Aksaray'da özel gereksinimli çocuğa darp: Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darbedilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan açıklamada "Bakanlık olarak davaya müdahil olacak, özellikle özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik hiçbir şiddet eyleminin cezasız kalmaması adına hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz" denildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darbedilmesine ilişkin olayla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darbedildiğine ilişkin iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu olayın adli mercilere intikal etmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Bu kapsamda mağdur çocuk ve ailesiyle görüşme gerçekleştirilmiş, aileye ve çocuğa ihtiyaç duydukları psikososyal destek sağlanmış, hukuki süreç hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olacak, özellikle özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik hiçbir şiddet eyleminin cezasız kalmaması adına hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz. Çocuklarımızın üstün yararını esas alan anlayışımız doğrultusunda her türlü ihmal ve şiddetin karşısında olmaya, çocuklarımızın haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."

İlgili Konular: #Çocuk #aksaray #darp #aile bakanlığı

İlgili Haberler

7 yaşındaki çocuk kangren olmuştu: ‘Kaçak sünnet’ davasında mütalaa açıklandı
7 yaşındaki çocuk kangren olmuştu: ‘Kaçak sünnet’ davasında mütalaa açıklandı Kayseri'de özel sağlık kabininde yapılan "kaçak sünnet" nedeniyle uzuv kaybı yaşayan 7 yaşındaki çocuğun davasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcı, yargılanan 3 sanık hakkında ceza talep etti.
'Mahallede istemiyoruz' diyerek darbettiler: Otizmli Elmas Yağmur, yoğun bakıma alındı
'Mahallede istemiyoruz' diyerek darbettiler: Otizmli Elmas Yağmur, yoğun bakıma alındı Aksaray'da yaşayan Emine Özcan, otizmli kızı Elmas Yağmur Özcan'ın mahallelerinde istenmediğini ve bu yüzden komşuları tarafından darbedildiğini söyledi. Aldığı darbeler nedeniyle kızının yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Özcan, karşı taraftan şikayetçi oldu.
14 yaşındaki çocuk boğuldu, babasını ekipler kurtardı
14 yaşındaki çocuk boğuldu, babasını ekipler kurtardı Batman’da Hebun Kürsek (14), serinlemek için girdiği Batman Çayı’nda boğuldu. Oğlunu kurtarmak için suya giren ve akıntıyla sürüklenen baba B.K. ise ekipler tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.