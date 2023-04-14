Aksaray'da 1 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü
Aksaray'da, 1 çocuk annesi Selvihan Doğancı (43), yatağında ölü bulundu. Doğancı'nın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Küçük Bölcek Mahallesi 2610'uncu Sokak'ta, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Selvihan Doğancı'dan sabah haber alamayan yakınları, saat 09.30 sıralarında eve geldi. Anahtarla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Doğancı yatağında hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selvihan Doğancı'nın öldüğü belirlendi.
VÜCUDUNDA BİR İZE RASTLANMADI
Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Doğancı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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