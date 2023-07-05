Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 09:33
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı
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Aksaray'da Ersin Emekli (40) idaresindeki 68 ACC 016 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Volkan Can Ünlü'nün (25) kullandığı 68 EC 026 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ersin Emekli, Volkan Can Ünlü, Leyla (35) Yaşar Can (15) Arda Miraç Emekli (10) ve Eylül İkra Ünlü (4) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eylül İkra Ünlü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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