Aksaray'dan Hatay'a giden gönüllüler uyardı: 'Bölgeye yalnızca işi bilenler Gelmeli, sağlam bina yok'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 14:42

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 14:44

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından çok sayıda görevli ve gönüllü yurttaş bölgeye gitti.

Aksaray'dan Hatay'daki bölgedeki çalışmalara katılmak amacıyla gelen gönüllülerden Necati Baş, şunları söyledi:

"Aksaray’dan yardım için geldik, burada durum vahim. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. İmkanlar dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Aşırı derecede ağır hasar var. Çok eski binalar, moloz dökümü tarzında yıkımlar var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama insan gücü ile olacak bir şey değil. Hava soğuk ve zaman tükeniyor, canla başla çalışıyoruz. AFAD'ın söylemine göre 2-3 gün içerisinde moloz çalışmaları başlayacak."

"BU BİNALAR ÖLÜLERLE DOLDU, DONMUŞ CESETLER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Aksaray'dan gelen gönüllü ekibinde yer alan Muazziz Demir de "İnsan gücü ile yapılabilecek bir şey değil, çok yetersiz faydalı olamıyoruz. Daha bilinçli kişilerin gelmesi gerekiyor buralar tamamen yıkılmış durumda sağlam bina yok ve her enkazın altından yardım çığlıkları duyuluyor ama herkese yetişmek mümkün değil. Artık ses gelen yerlerden ses gelmiyor artık bu binalar ölülerle doldu donmuş cesetler olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.