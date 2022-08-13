Akşener'i esnaf ziyareti sırasında sokak köpeği ısırdı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti nedeniyle gittiği Bilecik'te talihsiz bir olay yaşadı. Ziyaret sırasında sokak köpeği tarafından ısırılan Akşener'e, sağlık ekipleri tarafından iğne yapıldı.
OdaTv'den Gamze İşler'in haberine göre Bilecik’in Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘i sokak köpeği ısırdı.
Zor anlar yaşayan Akşener’e sağlık ekipleri tarafından derhal iğne yapıldı.
Ziyaretine ara vermek istemeyen Akşener, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giderek ziyaretine devam etti. Türkiye önemli bir seçime doğru giderken kent programlarına, esnaf ziyaretlerine ve “Gençler için Gençlerle Beraber” programlarına ağırlık veren Akşener, Temmuz ayında da koronavirüse yakalanmıştı.
Video Haberler
- Kadıköy'de kadın cinayeti
- Rayları çalmaktan gözaltına alındılar
- İstanbul’da akıl almaz cinayet
- Yargıtay'dan çalışan emekliler için kötü haber
- Su hortumu çıktı, sahili birbirine kattı
- Bağcılar'da iki minibüs çarpıştı: Yaralılar var
- Oğlu kafeye alınmayan polis, kafe sahibini darbetti
- Esenyurt'ta motosiklet hırsızlığı kamerada
- Köpeğini yakın mesafeden ateş ederek katlettiler
- Arctic Monkeys’i kovan bakkal konuştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- Emekli promosyonuna haciz mi geliyor?
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Atama kararlarına Nurcu rektörden tepki
- Trafik sigortası primlerine zam yapıldı!
- En yüksek oran hangi partide çıktı?
- Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan yanıt
- Balıkesir'de deprem!