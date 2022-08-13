Akşener'i esnaf ziyareti sırasında sokak köpeği ısırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti nedeniyle gittiği Bilecik'te talihsiz bir olay yaşadı. Ziyaret sırasında sokak köpeği tarafından ısırılan Akşener'e, sağlık ekipleri tarafından iğne yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:58
Akşener'i esnaf ziyareti sırasında sokak köpeği ısırdı
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OdaTv'den Gamze İşler'in haberine göre Bilecik’in Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘i sokak köpeği ısırdı.

Zor anlar yaşayan Akşener’e sağlık ekipleri tarafından derhal iğne yapıldı. 

Ziyaretine ara vermek istemeyen Akşener, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giderek ziyaretine devam etti. Türkiye önemli bir seçime doğru giderken kent programlarına, esnaf ziyaretlerine ve “Gençler için Gençlerle Beraber” programlarına ağırlık veren Akşener, Temmuz ayında da koronavirüse yakalanmıştı. 


Meral Akşener sokak köpeği

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