Aksu yangını 3'üncü gününde... Dumandan etkilenen yurttaş hayatını kaybetti!

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ilerleyen orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor. Tehdit altındaki bölgelerden yurttaşlar ile hayvanların tahliye edildiği ve çok sayıda ev ile ahırın zarar gördüğü yangında acı gelişme yaşandı.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Yeşilkaraman Mahallesi sakinlerinden Hasan Kahya'nın yangın esnasında dumandan etkilenerek geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başkan Yıldırım haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak şu ifadelere yer verdi:

"Yangın sırasında dumandan etkilenerek geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeşilkaraman Mahallemizden Hasan Kahya vatandaşımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve mahallemize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."





KÖYLÜLER HAVUZLARA SU TAŞIYOR

Alevlerin kontrol altına alınması için orman ve itfaiye ekipleri karadan ve havadan çalışmalarını sürdürürken, bölge halkı da söndürme faaliyetlerine aktif destek veriyor. Onlarca mahalleli, helikopter ve arazözlerin su sağladığı havuzlara traktörleri ve beton mikserleriyle su taşıyarak zamana karşı mücadele yürütüyor.





Alevlerin köylerine ulaşmaması için gece boyunca nöbet tuttuklarını belirten mahalle sakinlerinden Şaban Yağan, "Dünden bu yana yangın havuzunu doldurmak için traktörümüzle köyden su taşıyoruz. Kendi imkanlarımızla burayı doldurmaya çalışıyoruz. Gece yangın yaklaşınca yol üstünde müdahale etmek için araçlarımızla bekledik" ifadelerini kullandı. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.





NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde geçen pazartesi günü saat 16.30 sıralarında sık çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüyen alevler, Aksu’nun yanı sıra Döşemealtı ve Kepez ilçe sınırlarına kadar ulaştı.

720 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Aksu, Kepez ve çevre mahallelerde toplam 254 evden 720 vatandaş güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

ULAŞIM VE ALTYAPI AKSAMALARI YAŞANDI

Yoğun duman nedeniyle Antalya-Isparta kara yolu trafiğe kapatılarak ulaşım tali yollara yönlendirildi. Bölgede meydana gelen elektrik kesintilerinden 2 bin 97 abone etkilendi.

Söndürme çalışmalarına 1000'in üzerinde personel, çok sayıda uçak, helikopter, arazöz, TOMA ve iş makinesi katıldı. AFAD Mobil Koordinasyon TIRI ve Kızılay ikram araçları bölgeye konuşlandırıldı.





HAYVANLAR GÜVENLİ ALANLARA TAŞINDI

Aksu Hayvan Barınağı’nda bulunan 105 köpek ile çiftliklerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar güvenli bölgelere nakledilerek tedavi altına alındı.

KUMLUCA DA ETKİLENDİ

Yangının ikinci gününde Kumluca ilçesinde de orman yangını çıkmış, yapılan müdahalelerle buradaki yangının da enerjisi düşürülmüştü.