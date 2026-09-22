Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aktaş’a saldırı hazırlığı iddiasıyla tutukluydu: Selahattin Yılmaz tahliye edildi, ilk durağı Bahçeli oldu

Aktaş’a saldırı hazırlığı iddiasıyla tutukluydu: Selahattin Yılmaz tahliye edildi, ilk durağı Bahçeli oldu

22.09.2026 21:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Aktaş’a saldırı hazırlığı iddiasıyla tutukluydu: Selahattin Yılmaz tahliye edildi, ilk durağı Bahçeli oldu

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla yaklaşık 13 aydır tutuklu bulunan Selahattin Yılmaz, infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi. Yılmaz, tahliyesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla yaklaşık 13 aydır tutuklu bulunan Selahattin Yılmaz, infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi. Yılmaz, tahliyesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Yılmaz ve Cem Duman hakkında geçen cuma, tutukluluklarına yapılan itiraz üzerine tahliye kararı verilmişti. Duman kararın ardından serbest bırakılırken, Yılmaz başka bir dosya kapsamında hükümlü olması nedeniyle cezaevinde kalmaya devam etmişti. Böylece davanın ilk duruşmasında tutukluluklarının devamına karar verilen iki sanık hakkında da dört gün sonra tahliye kararı verilmişti.

İlgili Konular: #Bahçeli #Aziz İhsan Aktaş