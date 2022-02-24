Akyaka'da doğa katlediliyor

24 Şubat 2022 Perşembe, 14:23

Yine Doğa…

Yine Çevre…

Ve aktör yine, yeni, yeniden AKP…

Bu öfkeniz hiç bitmeyecek galiba.

Maalesef ki öfkenizin yeni mağduru Muğla'da Akyaka mevkiinde çevre yolu projesi kapsamında kesilen ağaçlar oldu.

18-20 metre genişliğinde bir otoyol güzergahı açılması için Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ statüsündeki orman alanındaki ağaçlar 2021 yılı içerisinde bilinmeyen tarihlerde kesildi ne yazık ki!

Akyaka mevkiinde yapılan çevre yolu projesinin 'Kesin Korunacak Hassas Alan’ bölgesinde olduğunu ve projenin yapılması halinde ormanlık alana zarar vereceğini, çevre kirliliğini arttıracağını dile getirsek de duyan olmadı sanırım.

Bakıldığında Muğla Valiliği’nin web sitesinde duyurusunu yaptığı çevre yolu projesi Akyaka İmar Planı’nda yer almıyor.

Ayrıca ÇED izninin alınmadığı, yol çalışmasının yapıldığı alanda yalnızca Orman Bölge Müdürlüğü’nün orman yolunun bakımı için talep ettiği izne Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi tarafından verilen onayın bulunduğu görülmektedir.

Bu işin müsebbipleri Tarım ve Orman Bakanlığı Mevzuatı’nı hiç mi okumazlar Allah aşkına ?

Ne diyor mevzuat?

“En geniş orman yolu 7 metre genişliğinde olabilir.”

Her şeyi geçelim.

Bu alan “Kesin Korunacak Doğal Koruma Alanı” statüsünde olup, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan nesli tükenme tehdidi altındaki bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanıdır.

Yaptığınız bu tahribat ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hükümleri’ni de ihlal etmiş oluyorsunuz.

Lütfen!

Mevzuata ve hukuka rağmen doğanın talan edilmesine son verin!

Yeşil alan ve toprak üzerinde bir rant ve iktidar alanı oluşturmak yerine, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları kurun, kamu kaynaklarının eşit ve adaletli kullanılmasını sağlayın.

“Ben yaptım oldu” anlayışı ile olmaz bu işler.

Akyaka’nın doğal güzellikleriyle, temiz havasıyla yaşamaya devam etmesi en doğru karar değil mi?

Bırakın bu inadı.

Unutmayın ki doğanın geleceği her projeden önemli ve özeldir.