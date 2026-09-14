Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ala Tokel'e dava: 20 franchise şubesinden 10 milyon TL'lik tazminat talebi

Ala Tokel'e dava: 20 franchise şubesinden 10 milyon TL'lik tazminat talebi

14.09.2026 17:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ala Tokel'e dava: 20 franchise şubesinden 10 milyon TL'lik tazminat talebi

Güzellik salonu zinciriyle tanınan sosyal medya fenomeni Ala Tokel hakkında, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yargı süreci başlatıldığı iddia edildi. Türkiye genelindeki yaklaşık 20 franchise şubesi işletmecisinin, mağdur edildikleri öne sürerek Tokel'e karşı toplam 10 milyon TL tutarında tazminat davası açtığı ileri sürüldü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sosyal medya içerikleri ve kurduğu güzellik salonu zinciriyle tanınan Ala Tokel, ticari faaliyetleriyle ilgili yeni bir hukuki iddiayla gündeme geldi. İddiaya göre, Türkiye genelinde lisans hakları satın alınarak açılan yaklaşık 20 franchise şubesinin işletmecileri, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle yargıya başvurdu.

SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Sabah'ın haberine göre, Ala Tokel’in kurduğu franchise sistemi üzerinden farklı kentlerde güzellik salonu işleten şube sahipleri, sözleşmelerde yer alan hususların yerine getirilmediğini ve bu durumun ticari zarara yol açtığını savundu. Şube işletmecilerinin, yaşanan sorunlar üzerine hukuki süreç başlattığı öne sürüldü.

TAZMİNAT TALEBİ 10 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Yaklaşık 20 franchise şubesinin sahipleri tarafından açılan davalarda talep edilen toplam maddi tazminat miktarının 10 milyon TL'yi bulduğu belirtildi.

Son dönemde adı çeşitli ticari krizler, haciz ve borç iddialarıyla da anılan Ala Tokel hakkındaki hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ve mahkemenin vereceği karar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

İlgili Konular: #Ala Tokel