Alacağını tahsil etmeye gitti, katil oldu

14 Ekim 2022 Cuma, 10:38

Adana'daki olay, 4 Ekim günü saat 18.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Doğan'ın yeğeni H.D., bir süre önce Müslüm Turğay'dan 20 bin liralık hırdavat malzemesi alıp, parasını sonra ödeyeceğini söyledi. H.D., 10 bin lira ödedikten sonra kalanını vermediği gerekçesiyle tehdit edilmeye başlandı.

Müslüm Turğay, kardeşi Esmer Turğay ile H.D.'nin evinin önüne gitti. H.D.'nin aynı yerde oturan amcası Şeyhmus Doğan ile akrabaları sokağa inince Müslüm Turğay tabancayla ateş açtı. Başına isabet eden kurşunla yaralanan Doğan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Bu anlar, sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen 12 Ekim akşamı yaşamını yitirdi.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ AÇTIM'

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Pozantı ilçesindeki yayla evinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, Müslüm ile kardeşi Esmer Turğay'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Müslüm Turğay, ifadesinde, "Telefonla arayıp, paramı istedim. İstediği gün ödeyeceğini söyleyip, küfretti. Ben de konuyu konuşmak için evine gittim. Kalabalık bir şekilde dışarı çıkınca, kendimi korumak için ateş açtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Turğay, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Esmer Turğay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)





