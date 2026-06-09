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Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

9.06.2026 19:18:00
Güncellenme:
İHA
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Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ın Pazar ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle bir araya gelen akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 76 yaşındaki Mehmet Çokyaman hayatını kaybetti. Kavgada 3 kişi de yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Tokat’ın Pazar ilçesinde amca oğulları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Ocaklı Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çokyaman (76), oğlu L.Ç. (50) ile amca oğlu Y.Ç. (49) ve yanında bulunan arkadaşı M.A.Ş. (31) alacak verecek meselesini görüşmek için biraraya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Mehmet Çokyaman olay yerinde hayatını kaybetti. Silah ve bıçakla yaralanan L.Ç., Y.Ç. ve M.A.Ş. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Y.Ç.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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