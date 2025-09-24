Alacaklısının yaşlı babasını öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Antalya’da alacak tartışması sırasında tabancayla vurduğu Hamit Sunbat’ın ölümüne neden olan eski Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Ali Arslan’ın yargılanmasına başlandı. Arslan hakkında "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ya da bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından yargılama yapılıyor.

Olay, 22 Nisan’da Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi’ndeki bir kozmetik dükkanında meydana gelmiş, eski Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Ali Arslan’ın tabancayla vurduğu Hamit Sunbat karın bölgesinden yaralanarak kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Olayın ardından tutuklanan Arslan’ın yargılanmasına Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Sanık, Hamit Sunbat’ın ölümünden sorumlu tutulurken, Sebahattin Sunbat’a karşı "öldürmeye teşebbüs" ve Tamer Ertürk’e karşı "silahla tehdit" suçlamalarıyla da hakim karşısına çıktı.

"EŞİMİ, İŞİMİ, ÇEVREMİ KAYBETTİM"

Sanık Durmuş Ali Arslan, duruşmada uzun süredir Sebahattin Sunbat ve Tamer Ertürk tarafından mağdur edildiğini öne sürerek, "Sebahattin Sunbat ve Kamil Ertürk birleşerek beni uzun süre dolandırdılar. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcısıydım, borçlandırıldım, emekli olmak zorunda kaldım. İşimi, çevremi kaybettim. Daha önce belediye başkan adaylığım, milletvekili adaylığım oldu. Almanya’da doktora yaptım. Tamer Ertürk okul arkadaşımdı, fabrikasının borçları için destek istiyordu. Evlerimi verdim, kefil oldum. Aksu’da daha büyük bir fabrikaya taşınmasına yardımcı oldum. Borçlarını ödemediler, ben başkalarından borç alarak verdim. Kendi yengemin evini satarak bile borçlarını kapattım. Çocuklarıma harçlık gönderemez hale geldim. Annem kalp krizinden öldü, eşim bebeğini kaybetti. Bir yıl boyunca haksız tahrik altında bırakıldım" şeklinde konuştu.

"HERHANGİ BİR ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Olay günüyle ilgili olarak Arslan şu ifadeleri kullandı: "Fabrikaya gittiğimde Sebahattin Sunbat’ın yanında bir kişi daha vardı. Sonradan babası Hamit Sunbat olduğunu öğrendim. Selam verdim. Sebahattin Sunbat’a, ‘Sen yalanlarına doymadın, birçok insanı mağdur ettin, hâlâ yalan söylemeye devam ediyorsun’ dedim. Bunun üzerine ‘Babamın yanında beni rezil edemezsin’ diyerek ayağa kalktı. Aramızda 4-5 metre vardı. Üzerime doğru hamle yapınca geri çekildim. Tamer Ertürk yanıma gelerek sol bileğimi tuttu, ‘Akıllı ol’ deyip küfür etti. Sebahattin Sunbat elini beline atınca silahı var sandım. Belimden silahı çektim. Mekanizmayı çekerek bir el havaya ateş ettim. Kaçsınlar diye ateş etmiştim. Kaçmadılar. Bu kez yere doğru ateş ettim. İkinci kurşun Hamit Sunbat’a isabet etmiş. Onu da birkaç dakika sonra öğrendim. Sebahattin Sunbat ve Tamer Ertürk kaçtı. O anda Hamit Sunbat ‘Ben vuruldum’ dedi. Arkalarından yavaşça gidip bir el daha havaya ateş ettim. Sonra geri döndüm. ‘Ambulans çağırın’ dedim. Sebahattin Sunbat bana ‘Senin soyunu kurutacağım, seni öldüreceğim’ diyerek küfür etti. Ben de ‘Benim de çocuklarım var, benim intikamımı alır’ dedim. Tamer’e, ‘Beni neden çağırdın, ben buraya dertleşmeye gelmedim mi?’ dedim. Polis geldi, silahımla birlikte teslim oldum. Herhangi bir öldürme kastım yoktu."

MAHKEME BAŞKANI UYARDI

Sanık, ifadesinde Tamer Ertürk’ün kendisine olay anında hakaret ettiğini de ileri sürdü. Bu sırada Arslan’ın, söylediğini iddia ettiği küfrü birkaç kez tekrar etmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "İkide bir söyleyip durma, anladık" diyerek sanığı uyardı.

Sanık ayrıca tabancayı 7-8 ay önce işine ilişkin tehditler nedeniyle satın aldığını, Sebahattin Sunbat’a nakit ve EFT yoluyla çok sayıda ödeme yaptığını dile getirdi.

MÜŞTEKİ SEBAHATTİN SUNBAT KONUŞTU

Müşteki Sebahattin Sunbat, sanık Durmuş Ali Arslan ile ticari ilişkilerini ve tapu işlemlerini ayrıntılı biçimde anlattı. Sunbat, sanığın fabrikayı akrabasının üzerine devrederek başka bir isimle kurduğunu belirterek şunları söyledi: "Abimin ticari işleri sebebiyle 2 ay cezaevinde yattım, çıktım. Çıktıktan sonra kendisini aradım, fabrikaya bir ortak aldığını duydum. ‘Senden bu hisseleri devralalım, biz bu fabrikayı devam ettirelim’ dedik. Kendisiyle sözleşme yaptık, olay olmadan kendisine senet verdim. Şirketi Tamer Ertürk’ün üzerine devraldım. Daha sonra sözleşmede fabrika bedeli için gayrimenkul vereceğimizi, para olmazsa oradan mahsuplaşacağımı kendisine ilettim."

Olay günü sabah sanığı aradığını söyleyen Sunbat, görüşmeyi şöyle aktardı: "Babam geldi, onunla ilgileniyorum, saat 2’de buluşacağız dedim. Bana ‘Sen neredesin, seninle görüşüp iki cümle edeceğim, güvenip tapuyu bana vermiyorsun’ dedi. Ben de dedim ki ‘Tapuyu mal sahibine vereceğim." ‘Tapu da istemiyorum, ev istemiyorum, seni görüp iki cümle kuracağım.’ Dedi. Konyaaltı’ndayım, fabrikaya geçince haber veririm, gelirsin dedim."

"YANIMIZA GELMEDEN SİLAHINI ÇIKARTIP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Saat 11.00-11.30 civarında fabrikada olduğunu belirten Sunbat, sanığın içeri girmesiyle yaşananları şöyle anlattı: "Bir baktım fabrikadan içeri girdi. Babam saygıdan dolayı ayağa kalktı, ‘Bu kim?’ dedi, ‘Başkan’ dedim, düğmesini ilikledi. Başkan hiç yanımıza gelmedi, başkana ‘Babam’ dedim. Yanımıza gelmeden silahını çıkartıp ateş etmeye başladı. Elini atarken ben kaçtım. Dışarı kaçınca arkamdan mermi attı, bağırdı: ‘Buraya geleceksin, gelmezsen babanın kafasına sıkacağım, babanı öldüreceğim, buraya gel’ dedi."

Sebahattin Sunbat, kaçarken babasının vurulduğunu görmediğini belirterek, "Babam deyince karşıya geçip ateş etmeye başlamıştı. Zaten küçücük bir alan, aramızda 1 metre mesafe vardı. Sonra ambulans ve polis geldi" ifadelerini kullandı.

Müşteki Tamer Ertürk ise, "Odaya geldi, ateş etti. Benim adamlarım vardı, o an beni dışarı çıkardılar" dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin haksız tahrik altında hareket ettiğini şu şekilde savundu: "Tutuklandığı gün eşi bebeğini kaybetti. Olayda öldürme kastı yoktur. Yaralanma olarak başlayan olayda ölüm daha sonra gerçekleşmiştir. Müvekkilimiz öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla haksız yere yargılanmaktadır."

MAHKEME ARA KARARI

Duruşmada müşteki taraf tanıkları dinlendi. Sanık avukatları, tanıkların HTS kayıtlarının incelenmesini ve olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Mahkeme, taleplerin sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar vererek davayı 11 Kasım tarihine erteledi.