Alaçatı’da dördüncü gençlik kampı düzenlenecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençler için düzenlendiği gençlik çadır kamplarının dördüncüsü 4-6 Temmuz tarihleri arasında Alaçatı Oasis’te başlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençler için başlattığı “Gençlik Çadır Kampları”nın dördüncüsü Alaçatı’da başlıyor. Önceden İnciraltı, Çandarlı ve Güzelbahçe de yapılan etkinlik, 4-6 Temmuz tarihleri arasında Alaçatı’da “doğa ve deniz” temasıyla yapılacak. 3 gün sürecek etkinlikte gençler Ilıca Plajı’nda denizinin tadını çıkarırken, Aqua Park etkinliğinden konsere kadar birçok programa katılabilecek.
18-26 yaş arası gençlere açık kamplar için başvurular www.gencizmir.com üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu kabul edilen gençler seçtikleri kamp yeri ve tarihe göre sadece çadırlarını yanlarında getirerek kampa katılabiliyor.
Sonraki Gençlik Çadır Kampları’nın tarihleri şöyle:
- 19-21 Temmuz: Çandarlı
- 29-31 Temmuz: Özdere
- 2-4 Ağustos: Alaçatı
- 15-17 Ağustos: Bergama Kozak
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