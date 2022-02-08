Alaçatı’da edebiyat rüzgârı esecek
Çeşme'de 14 Şubat Dünya Öykü Günü'nde Alaçatı Öykü Günleri düzenlenecek. “Edebiyat sizi yolculuğa çıkarır” sloganıyla Alaçatı Meydanı’nda yapılacak etkinlik sanatçıları bir araya getirecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat Dünya Öykü Günü kapsamında Alaçatı Öykü Günleri düzenleniyor. Alaçatı Turizm Derneği ve R.A.A.F. Sanat topluluğu işbirliğiyle 12-14 Şubat tarihleri arasında bu yıl ilk kez yapılacak etkinlikle edebiyat tutkunları Çeşme Alaçatı Meydanı’nda 23 yazarla bir araya gelecek. Söyleşi ve imza etkinlikleriyle beraber gösteri ve konserler de yapılacak.
“Edebiyat sizi yolculuğa çıkarır” sloganıyla düzenlenecek Alaçatı Öykü Günleri'nin ilk gününde saat 14.00'te Orhan Aydın ve İsmet Orhan'ın konuşmacı olduğu “Direnmenin Estetiği” adlı söyleşi var. Ardından Ümit Kartal, Beril Erbil, Tuğrul Keskin, Yusuf Akın, Nergis Seli, Polat Özlüoğlu ve Hüsnü Arkan okuyucularıyla buluşacak. Program saat 20.00’de Başıbozuk Müzik Grubu'nun konseriyle sona erecek.
İkinci gün saat 15.15’ten itibaren ise Ilgın Olut, Murat Şahin, Cevdet Yüceer, Handan Gökçek ve Duygu Özsüphandağ Yayman öykü üzerine okuyucularla söyleşecek. Saat 19.00’da ise “Dansın Öyküsü” adlı gösteri var.
Şiirden müziğe hayatın öyküsünün anlatılacağı etkinliğin son gününde ise 14.00’ten itibaren Ahmet Büke, Barış İnce, Ferda İzbudak Akıncı, Aydoğan Yavaşlı, Cengiz Toraman, Cezmi Baskın, Lütfü Dağtaş ve Mehmet Özçataloğlu ile birer söyleşi yapılacak. Etkinliğin kapanışı 19.00’da “Aşkın Öyküsü” adlı gösteriyle olacak.
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