Alan: Raporları yetkililere 2 yıl önce gönderdik, dönüş yapılmadı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:10

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:10

TMMOB’a bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Genel Başkanı Hüseyin Alan, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamada bulundu.

Alan, büyük depremin meydana geldiği fay hatlarına ilişkin hazırladıkları raporları Cumhurbaşkanlığı dahil pek çok kuruma göndererek uyarılarda bulunduklarını, ancak bir yanıt alamadıklarını kaydetti.

"18 KENTE İLİŞKİN RAPOR HAZIRLADIK"

Halk TV yayınına katılan ve 2 yıldır yetkilileri konuya ilişkin uyardıklarına dikkat çeken Hüseyin Alan, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'a, Kahramanmaraş'a ilişkin geçen yıl deprem danışma kurulu öncülüğünde 24 kentimizin 18'ine ilişkin raporları yayımladık. Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere, ilgili siyasi partilere, bölge milletvekillerine tek tek gönderdik. Alınması gereken tedbirleri yazdık 2 yıl önce. Odamızın web sayfasında bu raporlarımız var, kimlere gönderdiğimiz var. Ama bugüne kadar, ne o ilin milletvekilleri ne yetkili kurumları geri dönüş yaptılar."