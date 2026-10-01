Alanya Belediye Başkanı Özçelik CHP'den istifa etti

Mahkeme kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK’sı tarafından hakkında ihraç kararı verilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP’den istifa etti.

İstifa kararını X’ten duyuran Özçelik, disiplin sevki gerekçesine dair hiçbir bilgi ve fikri bulunmadığını belirtti.

İhraç sürecinin tarafı olmanın ne CHP ne Alanya’ya fayda sağlayacağını belirten belediye başkanı, Özçelik’in sözleri şöyle oldu:

“Değerli Alanyalı hemşehrilerim,

Benim aktif siyasi hayatım, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile başladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Alanya Belediye Başkan Adayı olarak çıktığım bu yolda, Alanyalı hemşehrilerimizin teveccühüyle Belediye Başkanı seçildim.

Böylece Cumhuriyet Halk Partisi olarak Alanya tarihinde ilk kez Belediye Başkanlığı seçimini kazandık. Bu tarihi sonucun sorumluluğunu ilk günden itibaren büyük bir ciddiyetle taşıdım. O gün bu görevi yalnızca bir siyasi partinin Belediye Başkanı olarak değil; bana oy veren veya vermeyen bütün Alanyalıların Belediye Başkanı olma sorumluluğuyla kabul ettim. Göreve başladığım ilk günden itibaren de siyasi ayrım gözetmeden, Alanya’nın ve Alanyalıların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutmaya gayret ettim.

Türkiye, son dönemde yaşanan hukuki ve siyasi gelişmeler nedeniyle son derece farklı ve zorlu bir süreçten geçmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan gelişmeler, mahkeme süreçleri ve bunların siyasete yansımaları hepimizi ciddi kararlarla karşı karşıya bırakmıştır.

30 Eylül 2026 tarihinde, hangi gerekçelerle alındığı konusunda hiçbir bilgim ve fikrim olmayan bir kararla, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğimi öğrendim.

Bu gelişmenin ardından vereceğim kararı öfkeyle, kırgınlıkla veya anlık bir tepkiyle almak istemedim. Yaşananları bütün yönleriyle değerlendirdim; vicdanımla, siyasi sorumluluğumla ve Alanya halkına karşı taşıdığım görev bilinciyle tarttım.

Siyasi hayatım boyunca Cumhuriyet Halk Partisi’ne, partimizin kurumsal kimliğine veya partimize gönül vermiş insanlara zarar vermek amacıyla hiçbir davranışın içerisinde olmadım. Belediye Başkanı olarak aldığım her kararda temel ölçüm Alanya’nın menfaati, hemşehrilerimizin beklentileri ve üzerimde taşıdığım kamu sorumluluğu olmuştur.

Benim için Belediye Başkanlığı makamının meşruiyetinin temelinde Alanya halkının 31 Mart 2024 tarihinde sandıkta ortaya koyduğu irade bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Alanya’da ilk kez Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasını sağlayan bu irade, aynı zamanda şahsıma verilmiş çok önemli bir emanettir. Bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağım.

Gelinen noktada, hakkımda yürütülecek bir ihraç sürecinin tarafı olmanın ne Cumhuriyet Halk Partisi’ne ne Alanya’ya ne de şahsıma bir fayda sağlayacağı kanaatine vardım. Bu nedenle kararımı başkalarının tercihlerine göre değil, kendi vicdanım ve sorumluluk anlayışım doğrultusunda veriyorum. Aldığım kararın bütün siyasi ve kişisel sorumluluğunu da üstleniyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden bugün itibarıyla istifa ediyorum.

Bu kararım; bir kırgınlığın, kişisel bir hesaplaşmanın veya geçmişe yönelik bir reddiyenin sonucu değildir. Aksine, bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm insanlara, partimize gönül vermiş yurttaşlarımıza ve seçim sürecinde emek veren herkese karşı duyduğum saygının gereği olarak, bu süreci polemiklerin ve karşılıklı suçlamaların dışında tutmak istiyorum.

Dün yaşanan süreçte beni üzen tek husus; geçmişte meclis üyeliği talebi uygun görülmediği için partisinden istifa ederek ayrılan bir kişinin, bugün benim Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç edildiğime ilişkin açıklama yapmış olmasıdır. Siyasetin kişisel beklentiler, kırgınlıklar ya da geçmişten kalan hesaplar üzerinden yürütülmesini hiçbir zaman doğru bulmadım. Siyasi sorumluluk, her şeyden önce kişisel menfaatleri bir kenara bırakıp toplumun ve milletin menfaatlerini gözetmeyi gerektirir. Çünkü benim anlayışımda milletin menfaatleri, her zaman ve her koşulda şahsi menfaatlerin üzerindedir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte görev yaptığım hiçbir arkadaşımızla kişisel bir meselem bulunmamaktadır. Bugüne kadar yanımda olan, emek veren, destek veren ve birlikte mücadele ettiğimiz herkese teşekkür ediyorum.

31 Mart 2024 tarihinde Alanya halkından aldığım yetkinin ve sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceğim. Benim için siyaset, makamları veya parti kimliklerini koruma meselesinden önce, millete karşı sorumluluk taşıma meselesidir. Bu nedenle bundan sonraki süreçte de şeffaf, hesap verebilir, adaletli ve hiçbir vatandaşımız arasında ayrım yapmayan bir belediyecilik anlayışıyla Alanya’ya hizmet etmeyi sürdüreceğim.

Bugün aldığım kararın kolay bir karar olmadığını özellikle ifade etmek isterim. Ancak siyasette bazen zor olanı yapmak, sorumluluktan kaçmak değil; aksine o sorumluluğu açıkça üstlenmek anlamına gelir.”