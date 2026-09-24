Alanya’da 5 gündür haber alınamayan İsveçli evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan İsveç uyruklu Lars Olof Jidsell (74), evinde ölü bulundu.
Olay, Avsallar Mahallesi’nde dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bir sitede yaşayan Jidsell’den 5 gündür haber alamayan site görevlileri durumu ekiplere bildirdi.
İTFAİYE EKİPLERİ EVE GİRDİ
İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin eve girmesinin ardından yapılan kontrolde Jidsell’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Jidsell’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.