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Alanya’da 5 gündür haber alınamayan İsveçli evinde ölü bulundu

Alanya’da 5 gündür haber alınamayan İsveçli evinde ölü bulundu

24.09.2026 11:31:00
Güncellenme:
İHA
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Alanya’da 5 gündür haber alınamayan İsveçli evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan İsveç uyruklu 74 yaşındaki Lars Olof Jidsell, yaşadığı evde ölü bulundu. Jidsell’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.
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Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan İsveç uyruklu Lars Olof Jidsell (74), evinde ölü bulundu.

Olay, Avsallar Mahallesi’nde dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bir sitede yaşayan Jidsell’den 5 gündür haber alamayan site görevlileri durumu ekiplere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ EVE GİRDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin eve girmesinin ardından yapılan kontrolde Jidsell’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Jidsell’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Antalya #isveç