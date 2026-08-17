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Alanya'da 82 yaşındaki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti: İnceleme başlatıldı

Alanya'da 82 yaşındaki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti: İnceleme başlatıldı

17.08.2026 16:50:00
Güncellenme:
İHA
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Alanya'da 82 yaşındaki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti: İnceleme başlatıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 5 katlı binanın 4'üncü katındaki balkondan beton zemine düşen 82 yaşındaki Ayşe Sevindi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Sevindi'nin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.
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Olay, saat 14.00 sıralarında Saray Mahallesi Çelikler Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4’üncü katında ikamet eden Ayşe Sevindi, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan beton zemine düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevindi’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Sevindi’nin cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Alanya #inceleme

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