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Alanya’da kuşlara işkence ettiği görüntüleri paylaşmıştı: Tutuklandı

Alanya’da kuşlara işkence ettiği görüntüleri paylaşmıştı: Tutuklandı

6.10.2026 12:47:00
Güncellenme:
DHA
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Alanya’da kuşlara işkence ettiği görüntüleri paylaşmıştı: Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kuşları öldürdüğü anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan Yusufcan Turay, tutuklandı.
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Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde Yusufcan Turay'ın, evi ve çevresinde kuşları öldürüp sosyal medyada paylaştığı belirlendi.

Yusufcan Turay, kuşlardan birinin başını ağzıyla ısırıp kopardı. 2 kuşun ise başlarını bıçakla kesti.

O anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki toplarken, Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Yusufcan Turay'ı gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından Yusufcan Turay, bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Turay çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlgili Konular: #Antalya #kuş

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