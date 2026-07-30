Alanya'da orman yangını... Alevler mahallelere dayandı: 45 konut tahliye edildi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden katıldı.

GECE BOYUNCA KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, jandarma, Alanya Belediyesi ve diğer kurumlardan çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına ilk etapta havadan ve karadan müdahale edilirken, havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin çalışmasına ara verildi. Ekipler, gece boyunca karadan söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

45 KONUT TAHLİYE EDİLDİ

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde ilk belirlemelere göre 45 konut tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcadı.

HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçak ve helikopterler yeniden havalanarak söndürme çalışmalarına katıldı.

Karadan çalışan ekiplerin desteğiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, bölge sakinleri de alevlerin yaklaştığı noktalarda ekiplere destek verdi.